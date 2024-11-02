KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


02 Kasım 2024 09:45
KPSS her sene yapılsın

KPSS sınavının her yıl yapmak şuan ki konjoktörde olmalıdır.Hayalleri çalınan sınavda talihsiz yaşıyan binlerce insan kitapçıkları yalnış şıklar oldu diye atanmıyıcak.bazı arkadaşların kitapçıklqrın da sorular yalnış sordu insanlar mağdurlar.Bari her sene yapsınlar sınavı talihsiz yaşayanlar için.


Mustafays
02 Kasım 2024 10:16

Aynen 80 puan altını göremeyen bölümlerin 90 puan altını görmemesi için süper fikir


Adanam001
Aday Memur
02 Kasım 2024 10:36
Nickine yakışır bir isim mi diyorsun yani şimdi?
Mustafays, 3 saat önce

Aynen 80 puan altını göremeyen bölümlerin 90 puan altını görmemesi için süper fikir


Ferhat23232323
Aday Memur
02 Kasım 2024 11:28

ÖSYM:tamam kardeşin her sene olsun


MechanicalEngineer61
Aday Memur
02 Kasım 2024 11:58

Katılıyorum. Millet 88 puan yapıp atanamıyor. bir de 95'mi yapması lazım en az ?

Mustafays, 3 saat önce

Aynen 80 puan altını göremeyen bölümlerin 90 puan altını görmemesi için süper fikir

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