Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


02 Kasım 2024 10:34
Başlama yapacağın gün sağlık raporu alınır mı?

İzin adresimin olduğu ilde görev yerime baslama yapacağım gün rapor alsam ne olur acaba pazartesi gününe denk geliyor başlama yaptığım gün rapor da almama lazım izin vermiyorlar ne yapabilirim acaba yardımcı olacak meslektaşlarim var mı acaba


Kirilmazcam
Daire Başkanı
02 Kasım 2024 11:28

Başlama yapacağın gün başka ilde rapor alsan da hastalık iznine çevrilmiyor net bilgi. İzninin son günü pazar günüyse, pazar günü acilden rapor almaya bak.


HALİL6300
Memur
02 Kasım 2024 11:31

Teşekkürler kardeşim

Kirilmazcam, 2 gün önce

Başlama yapacağın gün başka ilde rapor alsan da hastalık iznine çevrilmiyor net bilgi. İzninin son günü pazar günüyse, pazar günü acilden rapor almaya bak.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

İçişleri Bakanlığı torba yasa Danıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıPolis maaşı revize edilmelidirPolis intiharlarıEmniyet iade olanlar bilgi paylaşımıÜniversite borçlanmasıÜstün astına hitabı nasıl olmalıdırEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerİstifa durumunda ödenecek tazminat miktarını hesaplamaŞark olan iller hakkında değişiklik yapılacak mı?

Sözlük

Evlen artık yaşın geçiyor çetesi 1 aynı konuda çift başlık açmak 3 Baalbek 1 akşama ne yemek yapsam 1 Kadın dili ve edebiyatı 6 virane 1 Emperyal güç 1 Diplomatik güç 1 günaydın ülkemin güzel insanları 1 pazar kahvaltısı 1

Son Haberler

Vergi yüzsüzlerine UTTS ve İDİS dur diyecekYenidoğan çetesi soruşturması savcısına ilişkin haberlerde 2 gazeteciye adli kontrolEkim ayı enflasyonu açıklanacak: Kira artış oranı da belli olacakTrafikte ambulansı yumrukladı: 'Beni tanıyor musun?'Çelik bileklerle sınırda teröre geçit yok

Editörün Seçimi

Ekim ayı enflasyon tahminlerinizi alalım?Merkez bankası başkanından asgari ücret açıklamasıMaaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni Söyle