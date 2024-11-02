Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


02 Kasım 2024 10:34
İzinli olduğun ilde başlama yapacağın gün rapor alınır mi

İzin adresimin olduğu ilde görev yerime baslama yapacağım gün rapor alsam ne olur acaba pazartesi gününe denk geliyor başlama yaptığım gün rapor da almama lazım izin vermiyorlar ne yapabilirim acaba yardımcı olacak meslektaşlarim var mı acaba


Kirilmazcam
Daire Başkanı
02 Kasım 2024 11:28

Başlama yapacağın gün başka ilde rapor alsan da hastalık iznine çevrilmiyor net bilgi. İzninin son günü pazar günüyse, pazar günü acilden rapor almaya bak.


HALİL6300
Memur
02 Kasım 2024 11:31

Teşekkürler kardeşim

Kirilmazcam, 1 saat önce

Başlama yapacağın gün başka ilde rapor alsan da hastalık iznine çevrilmiyor net bilgi. İzninin son günü pazar günüyse, pazar günü acilden rapor almaya bak.

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