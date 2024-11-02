Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


02 Kasım 2024 11:08
Mübaşir&Örgün Üniversite
Mübaşirler örgün üniversite okursa derslere girme imkani olur mu?Mesai saatleri ona göre ayarlanabilir mi?

katip1988
Şef
02 Kasım 2024 12:38

biraz zor ama imkansız değil. ikinci öğretim olabilir. akşam gidebilirsin. ancak okulla konuşmak lazım hocalar nasıl, idare ediyor mu normal öğretim olup derslere ikinci ogretimlerle katılma vs oluyor mu araştırmak lazım.

benim tavsiyem tip hukuk eczacılık iyi bjr muhendislik yada ataması olan saglik bolumleri okumayacaksaniz örgün de okumak zaman ve masraf kaybı

ayrıca örgün eğitime ayrılan zamanı tekrar kpss çalışıp daha iyi puanla merkezi atamada başka özlük hakkı iyi olan bir kuruma gitmek mantıklı geliyor.

naçizane önerimdir.

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