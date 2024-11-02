okul müdürü ve diğer idareciler aldığım cezayı görebilir mi

arkadaşlar, ben haksız olduğunu düşündüğüm bir kınama cezası aldım. şimdi yeni bir okula tayinim olacak, gittiğim okulda müdür vs. aldığım cezayı görebilir mi? hakkımda olumsuz dusunmelerini istemem çünkü. Yaptığım eylemle çok alakasız bir gerekçe yazmışlardı tebliğde iş arkadaşlarına kötü davranma vb.

arkadaşlar, ben haksız olduğunu düşündüğüm bir kınama cezası aldım. şimdi yeni bir okula tayinim olacak, gittiğim okulda müdür vs. aldığım cezayı görebilir mi? hakkımda olumsuz dusunmelerini istemem çünkü. Yaptığım eylemle çok alakasız bir gerekçe yazmışlardı tebliğde iş arkadaşlarına kötü davranma vb.