Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


02 Kasım 2024 12:03
okul müdürü ve diğer idareciler aldığım cezayı görebilir mi
arkadaşlar, ben haksız olduğunu düşündüğüm bir kınama cezası aldım. şimdi yeni bir okula tayinim olacak, gittiğim okulda müdür vs. aldığım cezayı görebilir mi? hakkımda olumsuz dusunmelerini istemem çünkü. Yaptığım eylemle çok alakasız bir gerekçe yazmışlardı tebliğde iş arkadaşlarına kötü davranma vb.

bahçesaray
Memur
02 Kasım 2024 12:41
.
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Pazar günü yapılan veli toplantısıİl içi resen atamalar geliyor!!!Öğretmenlik Tavsiye10 kasımda okuldayızUzman ve başöğretmenlik te askerlik süresinin sayilmamasiNorm fazlası resen atamaOkulun nöbetci müdür yardımcısı öğlen arası hangi hakla ayrılabiliyor?İl içi hizmet süresiOrtaöğretimde öğretmene hakaretNorm fazlası kim olur ?

Sözlük

tecerrüt 3 demir çağı 1 Bazı Erkeklerin parayı çok sevmesi 18 Cebelitarık boğazı 1 Kasım 1 güne bir söz bırak 2 dindar 2 şu an çalan şarkı 2 içip içip sözlüğe yazmak 1 seçim 1

Son Haberler

Türkiye'nin ilk sektör içi okul programı 'kuyumculuk' alanında açılacakFenerbahçe'nin borcu açıklandıKamu bankaları bir ayda 4,4 milyar liralık borcu yapılandırdıBakan Yumaklı: Süt primini yüzde 100 artıracağız ve 1 lira olarak uygulayacağızGeri ödeme listesine 18 ilaç daha alındı

Editörün Seçimi

Ekim ayı enflasyon tahminlerinizi alalım?Merkez bankası başkanından asgari ücret açıklamasıMaaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni Söyle