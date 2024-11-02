Sağlıkta Denetlemenin Yetersizliği (Yenidoğan Çetesi vb).

Bir buçuk yıllık tıbbi sekreterim. Birkaç denetleme gördüm. Gelen denetlemecilerin yaptıkları başhekimle saatlerce çay kahve içmek, personelin kıyafetine vs. takılmak şöyle bir hastane turu ve çekip gitmek verilen puanlar en berbat hastanelere bile 95 puan. Personellerin kişisel olarak sorunlarını dinlemek yok. Yöneticilerin yanında sorulan samimiyetsiz soruları es geçiyorum. Torpilli denetlemeside olmalı. Personel eksik diyerek bir tıbbi sekreter görev tanımı dışında çalıştırılırken sekreter koltuğunda torpilli bir personel çalıştırılmamalı.

Yenidoğan çetesi nasıl var oldu. Orada çalışan bir personelde bunu niye şikayet etmedi. Denetlemeciler neyi denetliyordu. Cevabını alamadığımız çok soru var. Kesinlikle bu milletin sağlığı böyle denetlenmemeli. Yeni sağlık bakanımızdan çok ümitliyim. Gelir gelmez çeteyide çökertti. Çok başarılı bir bakan olacağını düşünüyorum.