Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


02 Kasım 2024 13:21
Şark hakkında
Depremden dolayı şark yapılan illerin tekrar batıya dönmesi çalışması varmı acaba.

Brse
Aday Memur
02 Kasım 2024 14:08

Duyum var. İl sayısı azalınca 2 şark in kalkacagina dair beyanlar mevcut


Cy27
Aday Memur
02 Kasım 2024 14:19
hangi iller
Brse, 2 saat önce

Duyum var. İl sayısı azalınca 2 şark in kalkacagina dair beyanlar mevcut


Brse
Aday Memur
02 Kasım 2024 15:20

Malatya Osmaniye Kilis falan

Toplam 3 mesaj

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