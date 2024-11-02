Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


02 Kasım 2024 13:21
Şark olan iller hakkında değişiklik yapılacak mı?

Depremden dolayı şark yapılan illerin tekrar batıya dönmesi çalışması varmı acaba.


Brse
Aday Memur
02 Kasım 2024 14:08

Duyum var. İl sayısı azalınca 2 şark in kalkacagina dair beyanlar mevcut


Cy27
Aday Memur
02 Kasım 2024 14:19
hangi iller
Brse, 2 gün önce

Duyum var. İl sayısı azalınca 2 şark in kalkacagina dair beyanlar mevcut


Brse
Aday Memur
02 Kasım 2024 15:20

Malatya Osmaniye Kilis falan


mehmetyilmz
Memur
03 Kasım 2024 18:18

Yeni yönetmelik çıkacak diyorlar, Şubatta belli olur galiba


Brse
Aday Memur
03 Kasım 2024 20:41

İnşallah kral

mehmetyilmz, Dün

Yeni yönetmelik çıkacak diyorlar, Şubatta belli olur galiba


Soylu444
Şef
03 Kasım 2024 20:51

Deprem illeri şarktan çıkarılsın bencede umarım bi çalışma vardır

Toplam 6 mesaj

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