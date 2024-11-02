KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : F16 Gökçen


02 Kasım 2024 13:23
Yüksek lisans/Pedagojik formasyon
Arkadaşlar merhaba.. Yüksek lisans yaptıktan sonra Pedagojik formasyon alabilir miyiz? Ben iktisat mezunuyum.. Matematik alanında Yüksek lisans yapmak istiyorum.. Bitirdikten sonra Pedagojik formasyon alarak matematik öğretmenliği yapabilir miyim? Teşekkürler..

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