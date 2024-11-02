Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


02 Kasım 2024 14:48
İntihar

Bugün 2 Polis arkadaş daha intihar etmiş.

Arkadaşlar lütfen intihar gerçekten çözüm değil.

Durumunuzu tahmin edebiliyorum. Üzerinizdeki baskıyı ve yaşadığınız üzüntüyü....

Onurunuz ve gururunuz size sorumluluk yüklüyor.

Hayat acımasız ancak sizin canınızdan önemli değil.

Üstüne birde 2. Şark, çalışma saatleri, maaş durumları, il içi keyfi atamalar, mobingler, ağır çalışma koşulları vs..

Ama yapmayın lütfen yapmayın. Değmez gerçekten değmez. Güçlü olun yaşamınıza bakın

Her karanlığın bir aydınlığı vardır


Fırtına6655
Aday Memur
02 Kasım 2024 15:06
wkakis

Brse
Aday Memur
02 Kasım 2024 15:17

Nerede olmuş

Toplam 2 mesaj

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