Polis intiharları

birazda malüm banka zorluyor inthra bu bir gerçek kan emici resmen yasa diyor ki batabilirsin çok borcun olabilir kazanılmış hak olan memursun maaşından her ay 4/1 kesilir malum banka ne yapıyor ben yasa felan tanımam kardeşim diyor maaşının hepsini alırım birde seni hergün ararım borcunu öde diye tehtid ederim diyor sende diyorsun kardeşim benim ailem var kurban olayım yapma elini ayağını ödeyim diyorsun banane kardeşim borcunu ödeseydin zamanında ailende sende umrumda değilsin buraya kadar eksik hiçbirşey yok zaten sıkıntıda olan polis kardeşlerim malum banka da bunu yapınca iyice son noktaya geliyor inşallah kimse malum bankanın eline düşmez çünkü ne yasa tanıyorlar ne Allah

birazda malüm banka zorluyor inthra bu bir gerçek kan emici resmen yasa diyor ki batabilirsin çok borcun olabilir kazanılmış hak olan memursun maaşından her ay 4/1 kesilir malum banka ne yapıyor ben yasa felan tanımam kardeşim diyor maaşının hepsini alırım birde seni hergün ararım borcunu öde diye tehtid ederim diyor sende diyorsun kardeşim benim ailem var kurban olayım yapma elini ayağını ödeyim diyorsun banane kardeşim borcunu ödeseydin zamanında ailende sende umrumda değilsin buraya kadar eksik hiçbirşey yok zaten sıkıntıda olan polis kardeşlerim malum banka da bunu yapınca iyice son noktaya geliyor inşallah kimse malum bankanın eline düşmez çünkü ne yasa tanıyorlar ne Allah