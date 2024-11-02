Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
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02 Kasım 2024 14:48
Polis intiharları

Bugün 2 Polis arkadaş daha intihar etmiş.

Arkadaşlar lütfen intihar gerçekten çözüm değil.

Durumunuzu tahmin edebiliyorum. Üzerinizdeki baskıyı ve yaşadığınız üzüntüyü....

Onurunuz ve gururunuz size sorumluluk yüklüyor.

Hayat acımasız ancak sizin canınızdan önemli değil.

Üstüne birde 2. Şark, çalışma saatleri, maaş durumları, il içi keyfi atamalar, mobingler, ağır çalışma koşulları vs..

Ama yapmayın lütfen yapmayın. Değmez gerçekten değmez. Güçlü olun yaşamınıza bakın

Her karanlığın bir aydınlığı vardır


Fırtına6655
Aday Memur
02 Kasım 2024 15:06
wkakis

Brse
Aday Memur
02 Kasım 2024 15:17

Nerede olmuş


hasandiye134
Aday Memur
02 Kasım 2024 17:14
birazda malüm banka zorluyor inthra bu bir gerçek kan emici resmen yasa diyor ki batabilirsin çok borcun olabilir kazanılmış hak olan memursun maaşından her ay 4/1 kesilir malum banka ne yapıyor ben yasa felan tanımam kardeşim diyor maaşının hepsini alırım birde seni hergün ararım borcunu öde diye tehtid ederim diyor sende diyorsun kardeşim benim ailem var kurban olayım yapma elini ayağını ödeyim diyorsun banane kardeşim borcunu ödeseydin zamanında ailende sende umrumda değilsin buraya kadar eksik hiçbirşey yok zaten sıkıntıda olan polis kardeşlerim malum banka da bunu yapınca iyice son noktaya geliyor inşallah kimse malum bankanın eline düşmez çünkü ne yasa tanıyorlar ne Allah

Memurhaps
Şube Müdürü
02 Kasım 2024 17:39
intihar etmek neden .Bugün müdür bana beğenmiyorsan istifa et dedi .Üst makamlar asla sizi anlamayacaktır.Altında makam koruma işe geliş gi diş serbest sizce memurun halinden anlar mı

senpaituyum
Aday Memur
02 Kasım 2024 18:09
2024 yılı 61 intihar olayı oldu emniyette . Devletin herhangi başka bir kurumunda olsa yer yerinden oynar

şaşkın tarihçi
Genel Müdür
02 Kasım 2024 20:19
maalesef bütün bankalar böyle. promosyonları alırken o mutlulukla imzaları hızlı hızlı atıyoruz. 30.000 lira sldık diye seviniyoruz ama maaş bankası oldukları için istedikleri gibi kesintisini yapıyor, masş günü ek hesap limitini arttırıp sonra tekrar düşürüp maaşa el koyuyorlar. bi bakıyoruz promosyon alırken onay vermişiz

hasandiye134
Aday Memur
02 Kasım 2024 20:58
evet hepsi öyle ama maaş bankası iki katı orası kesin

ayhan polis
Şef
03 Kasım 2024 01:17

Arkadaşlar meslekten ihraç da olsak asla ve asla çözüm intihar değil ki diyelim ki dert polis maaşı bu maaş için 50 bin için hele hele hiç değmez rızkı veren Allah


Felisdomesticuss
Aday Memur
03 Kasım 2024 10:53

Müdürleri savunmuyorum ama onlar da bizden çok farklı değiller. Sistem en tepeden en aşağıya baskı kurmak üzerine kurulmuş. Sevinerek amir olan arkadaşlara sorduğumda iyi mi kötü mü yaptılar karar veremiyolar. Memurken daha rahat olduklarını söyleyenler çoğunlukta. Çünkü maddi olarak da anlamlı bir fark yok memurla amir arasında. Sen traş olmadan işe gelsen komiserden bi fırça yersin, bidaha yapma der geçer ama o komiser müdürden çok daha fazlasını görüyor. Evet bazıları ayarı kaçırıyor ama iyi amirler de var. Ben bir çok kez şahit oldum neler yaşadıklarına. İşleri zor. Bizlerden tek farkları omuzlarındaki rütbe. Ben şahsen valinin, başmüdürün falan olur olmaz beni aramasını istemem. Ağır bir sorumluluk.

Memurhaps, 2 gün önce
intihar etmek neden .Bugün müdür bana beğenmiyorsan istifa et dedi .Üst makamlar asla sizi anlamayacaktır.Altında makam koruma işe geliş gi diş serbest sizce memurun halinden anlar mı

Memurhaps
Şube Müdürü
03 Kasım 2024 12:00
devrem altlarında makam aracı oluyor üzerinde strest olmuyor..En iyi odalar onların.Sorumluluk var ama tek emirle halli diyorlar. İstediği zaman işe gelir istediği zaman çıkar kim ne diyebilir.sorumlu en üst amirler den bahsediyorum.
Felisdomesticuss, Dün

Müdürleri savunmuyorum ama onlar da bizden çok farklı değiller. Sistem en tepeden en aşağıya baskı kurmak üzerine kurulmuş. Sevinerek amir olan arkadaşlara sorduğumda iyi mi kötü mü yaptılar karar veremiyolar. Memurken daha rahat olduklarını söyleyenler çoğunlukta. Çünkü maddi olarak da anlamlı bir fark yok memurla amir arasında. Sen traş olmadan işe gelsen komiserden bi fırça yersin, bidaha yapma der geçer ama o komiser müdürden çok daha fazlasını görüyor. Evet bazıları ayarı kaçırıyor ama iyi amirler de var. Ben bir çok kez şahit oldum neler yaşadıklarına. İşleri zor. Bizlerden tek farkları omuzlarındaki rütbe. Ben şahsen valinin, başmüdürün falan olur olmaz beni aramasını istemem. Ağır bir sorumluluk.


sancak bayrak
Daire Başkanı
03 Kasım 2024 12:16

O zaman iş arayanlar, asgari ücret ile iş bulamayanlar, asgari ücretliler,hiç bir sosyal güvencesi olmayanlar,ne yapsın.bu meslek te intihar olayına çok denk geldim.meslektaşlarımızın büyük bölümü ailevi sebeplerden,yasak ilişki lerden,alkol ve kumar bağımlılığı dan, oluyor.zaten psikolojisi bozuk olanlar daha meyilli oluyorlar.burda bile bu olaylardan çıkar elde etme derdinde olanlar var, olayı işlerine geldiği gibi anlıyorlar.yapamıyorsan iki satır dilekçe yazar gidersin,insan hayatından hiç bir şey değerli değildir.


esinguler0684
Aday Memur
03 Kasım 2024 14:19

Bu ülkede dışişleri bakanı bile intihara kalkıştı. Yazdığın şeyler cahilce ve akıl dışı.

Polis insanca çalışmayı ve yaşamayı haketmiyormu?

Polise köpek muamelesimi yapılsın?

Polis tatile gitmesinmi?

Polis ailesiyle vakit geçirmesinmi?

Polis çocuklarının eğitim ve öğretimini sağlamasınmı?

Adam mesleğe 25 30 yılını vermiş oda bu mesleğe lanet okuyor.

Senin gibi yalamalarda bilip bilmeden buralarda yorum yapıyor

sancak bayrak, Dün

O zaman iş arayanlar, asgari ücret ile iş bulamayanlar, asgari ücretliler,hiç bir sosyal güvencesi olmayanlar,ne yapsın.bu meslek te intihar olayına çok denk geldim.meslektaşlarımızın büyük bölümü ailevi sebeplerden,yasak ilişki lerden,alkol ve kumar bağımlılığı dan, oluyor.zaten psikolojisi bozuk olanlar daha meyilli oluyorlar.burda bile bu olaylardan çıkar elde etme derdinde olanlar var, olayı işlerine geldiği gibi anlıyorlar.yapamıyorsan iki satır dilekçe yazar gidersin,insan hayatından hiç bir şey değerli değildir.


karabatak28
Aday Memur
03 Kasım 2024 14:41
ağzına sağlık

parades06
Aday Memur
03 Kasım 2024 17:16
borsa bahis bitcoin dijital kumar popüleritesi arttı artalı,çoğu borç girdabında dönüp duruyor son 3 senelik bir girdap bu. faizlerin 5 e dayanması işi artık son safhaya getirdi,işin içinden çıkılmaz hale getirdiler. bankalar yapılandırmaya da yanaşmıyor. Bu buhran girdabında çözümü intihar etmekde buluyor polisler

minoz
Memur
03 Kasım 2024 21:29

Borç girdabına girenlerin büyük kısmı borsa, kumar vb yüzünden midir bilmem.

Benim günde bir paket sigaradan başka zararlı alışkanlığım yok.

Yıllardır bir tatile bile gitmedim.

Ama büyük bir borç girdabına girdim.

EŞİM çalışmıyor. Annem babam yok. Bir maaşla evlendim, öyle ahım şahım harcama da yapmadık ama faizlerin aşırı yükselmesi, kredi taksitlerinin 12 ile sınırlanması, Hayat pahalılığı derken bir çıkmaza sürüklendim.

Yani veremeyecek hesabım yok.

Çalmadım, çırpmadım.

Kimseyi kandırmadım.

Artık yasalar ne diyorsa o olsun.

Yapacak bir şey yok.

İntihar çözüm değil.

Lütfen bu yüzden kendimizi mahvetmeyelim.

Başka sebeplerle bu duruma düşenler bile tövbe edip yeni bir sayfa açın.

Olmuşa çare yok.

Lütfen.


Toros101
Şef
03 Kasım 2024 21:41

Namuzsuzlar halden anlamaz, geçen cuma hutbe de hoca okuyor boynuzsuz koyun boynuzlu koyundan hakkını alacak hakkın divanında diye işimizi hesabımızı Hakk a havale ettik napalım.

Memurhaps, 2 gün önce
intihar etmek neden .Bugün müdür bana beğenmiyorsan istifa et dedi .Üst makamlar asla sizi anlamayacaktır.Altında makam koruma işe geliş gi diş serbest sizce memurun halinden anlar mı

Toros101
Şef
03 Kasım 2024 21:43

Haklısın şef boşuna şuradaki yardakçı provokatörlere parmağını yorma neyin ne olduğu belli yaşayan bilir

esinguler0684, Dün

Bu ülkede dışişleri bakanı bile intihara kalkıştı. Yazdığın şeyler cahilce ve akıl dışı.

Polis insanca çalışmayı ve yaşamayı haketmiyormu?

Polise köpek muamelesimi yapılsın?

Polis tatile gitmesinmi?

Polis ailesiyle vakit geçirmesinmi?

Polis çocuklarının eğitim ve öğretimini sağlamasınmı?

Adam mesleğe 25 30 yılını vermiş oda bu mesleğe lanet okuyor.

Senin gibi yalamalarda bilip bilmeden buralarda yorum yapıyor


Toros101
Şef
03 Kasım 2024 21:47

Biz de en büyük sorun kuş pisliğini taşıyan kevaşelerin, sorumluluğu olmaması. Bak askeri şeye orada da bir sıkıntı var ben kim orada komutan çıkıp da ya benim haberim yok bilmiyordum okumadım imzaladım o yaptı bu yaptı deyip işin içinden sıyrılamaz. Ben kınamıyorum Allah bizi öyle sınamazın, Dünya sen varken de dönüyor sen yokken de. Baktın son raddeye geldin sen başkalarının önünden çekileceğine, o karşındaki sorunu hallet ve önünden çıkar öylesi daha iyi )))


sancak bayrak
Daire Başkanı
03 Kasım 2024 22:54

Burdan bile kendine menfaat, çıkar,düşüncesinde olan yalamadır.devlet memuru olmak için yüzbinler yarışıyor,kendine güvenen kabiliyeti olan zaten gider işini kurar,daha çok kazanır,tatilini de yapar.

esinguler0684, Dün

Bu ülkede dışişleri bakanı bile intihara kalkıştı. Yazdığın şeyler cahilce ve akıl dışı.

Polis insanca çalışmayı ve yaşamayı haketmiyormu?

Polise köpek muamelesimi yapılsın?

Polis tatile gitmesinmi?

Polis ailesiyle vakit geçirmesinmi?

Polis çocuklarının eğitim ve öğretimini sağlamasınmı?

Adam mesleğe 25 30 yılını vermiş oda bu mesleğe lanet okuyor.

Senin gibi yalamalarda bilip bilmeden buralarda yorum yapıyor


timci
Şube Müdürü
03 Kasım 2024 23:20

Ebediyete intikal edenlere, Allah tan rahmet dilerim.ve senin dediklerine aynen katılıyorum, komando.

sancak bayrak, 11 saat önce

Burdan bile kendine menfaat, çıkar,düşüncesinde olan yalamadır.devlet memuru olmak için yüzbinler yarışıyor,kendine güvenen kabiliyeti olan zaten gider işini kurar,daha çok kazanır,tatilini de yapar.

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