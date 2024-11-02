Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


02 Kasım 2024 14:53
G.i.h şoför evrak dağıtır mı

Merhaba arkadaşlar görev tanımıma sözleşmeli personel iken evrak dağıtımı görevide eklenmiş şu an kadrolu gih şoförüm mevzuatta yazmıyor ama görev tanımına bakanlık eklemiş evrak dağıtımı yardımcı hizmetlerin görevi değil mi mevzuatta öyle yazıyor müdürün verdiği benzer işler diye senin görevin diyorlar dağıtmak zorunda mıyım mahkemelik olsak sonuç ne çıkar


Bozkurtbakışlı
Şef
02 Kasım 2024 15:04
Dağıtır, dağıtır...

beurak0000
Memur
02 Kasım 2024 15:55
bu devlet görev tanımlarını net bir şekilde ortaya koymadıktan sonra herkes her işi yapar kamuda
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