Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


02 Kasım 2024 14:53
GİH şoför evrak dağıtır mı?

Merhaba arkadaşlar görev tanımıma sözleşmeli personel iken evrak dağıtımı görevide eklenmiş şu an kadrolu gih şoförüm mevzuatta yazmıyor ama görev tanımına bakanlık eklemiş evrak dağıtımı yardımcı hizmetlerin görevi değil mi mevzuatta öyle yazıyor müdürün verdiği benzer işler diye senin görevin diyorlar dağıtmak zorunda mıyım mahkemelik olsak sonuç ne çıkar


Bozkurtbakışlı
Şef
02 Kasım 2024 15:04
Dağıtır, dağıtır...

beurak0000
Memur
02 Kasım 2024 15:55
bu devlet görev tanımlarını net bir şekilde ortaya koymadıktan sonra herkes her işi yapar kamuda

murat_326
Şube Müdürü
02 Kasım 2024 17:56

Bura Türkiye


HALİT87
Şef
02 Kasım 2024 19:20

Aynen öyle.. İşçi bile özel kalem genel sekreter yardımcısı olduğunu gördüm ben.. Evrak işi ne ki


beurak0000
Memur
02 Kasım 2024 21:38
neler gördü bu gözler ah siyaset ah. tuvalet temizleyen işçi hizmetli başhekim sekreteri hey heyy işlere bak.
Toplam 5 mesaj

Çok Yazılan Konular

GİH şoför evrak dağıtır mı?YHS kalkıyor Sağlık Bakanlığı GİH memuru il içi tayin

Sözlük

herseyin yolunda gitmesi 3 Her gördüğü kadını,aynı sanan erkekler 5 manevi tazminat 1 Diplomatik güç 1 Kadın dili ve edebiyatı 6 aşk acısı çeken yazarlar 1 cemil bayık 1 Kasım 1 bankacılık uygulamalarında suç işleyen bankacı var mı sorusu 2 Çocuk bezini değiştiren adam 1

Son Haberler

Meteoroloji uyardı: Bu bölge ve illerde kuvvetli yağış bekleniyor'Kilit'ten sonra sıra temizlikteMeslek liseli kuyumcular! Önce okul, sonra işİETT otobüsünün çarptığı görevdeki polis şehit olduOkulların temizlik krizini 'zam' çözdü! Cep harçlığı 833 TL oldu

Editörün Seçimi

Ekim ayı enflasyon tahminlerinizi alalım?Merkez bankası başkanından asgari ücret açıklamasıMaaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni Söyle