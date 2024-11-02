Yolluk harcırah

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Editörler : "eskiyara"Pangaea
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Sözlük
Cebelitarık boğazı 1 Yapay zekayla dertleşen insanlar 1 herseyin yolunda gitmesi 4 bütün erkekler aynıdır 4 din 1 Otobüse binince burna gelen sarımsak ya da pide kokusu 1 vergi yüzsüzleri listesi 2 Kız kankasını,bir erkek uğruna harcayan kızlar 6 uzatmalı sevgili 1 Bazı Erkeklerin parayı çok sevmesi 18
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