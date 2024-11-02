KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : F16 Gökçen


02 Kasım 2024 16:31
YDS, ALES, KPSS gibi sınavlardan erken çıkmak

Merhaba, ben stres bozukluğu sebebiyle panik atağa meyilli bir gencim. Sınavlarda uzun süre duramıyorum çünkü panik atağım tetiklenebiliyor. Yarın YDS sınavına gireceğim ancak sınav salonundan 135 dakikadan önce ayrılırsak sınav salonuna geri alınmayacağımız yazıyor. 135 dakikayı bırakın, 90 dakika zor durabileceğimi düşünüyorum. Eğer belirtilen 135 dakikadan önce çıkıp panik atağımdan dolayı lavaboya girmem gerekirse tekrardan sınav salonuna alınmayacağımı ve sınavıma geri dönemeyeceğimi biliyorum, peki çıkıp lavaboya girersem ve 135. Dakikaya kadar sınav binasının içinde kalırsam yine de sınavım iptal olur mu? Sınavımı erkenden verebileceğimi düşünüyorum.

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