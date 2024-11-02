Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


02 Kasım 2024 16:50
İstifa durumunda ödenecek tazminat miktarını hesaplama

istifa edince ödeyecegimiz tazminat nasıl hesaplanıyor şuan istifa etsem ne kadar yazminat öderim nasıl ögrenirim


memuraday-y
Şef
02 Kasım 2024 18:19

Sebebi özel değilse neden istifa ettiğinizi merak ettim hocam ?


Alpayderler
Aday Memur
02 Kasım 2024 21:31
Selamun Aleyküm mutemet olan kişiye sorabilirsin. Ben mesela 8500 TL ye imza attım meslekte 6. yıl bitiyor 7. yıla giriyorum bugün istifayı bassam 1 lira dahi ödeme yapmadan giderim yani polis okulundayken imza attığın miktar meslekte kaldığın yıl kadar düşme olur.

Çınareh
Aday Memur
03 Kasım 2024 02:46
mesleğin zorluğu ve maddi şartlar aldığım maaş kiraya ve diğer harcamalara bile yetmiyor İstanbul'da bu parayla geçinmek imkansız memeleketimde memleketimde kasiyerlik yapsam daha karlıyım en azından çalıştıgım saat belli
memuraday-y, 2 gün önce

Sebebi özel değilse neden istifa ettiğinizi merak ettim hocam ?


Gebeskaplumbagaa
Aday Memur
03 Kasım 2024 10:20
yeni yasayı bekle bence. belki fikrin değişir
Çınareh, Dün
mesleğin zorluğu ve maddi şartlar aldığım maaş kiraya ve diğer harcamalara bile yetmiyor İstanbul'da bu parayla geçinmek imkansız memeleketimde memleketimde kasiyerlik yapsam daha karlıyım en azından çalıştıgım saat belli

SirShrek
Aday Memur
03 Kasım 2024 12:05
yeni yasa derken neden bahsediyorsunuz acaba ?
Gebeskaplumbagaa, Dün
yeni yasayı bekle bence. belki fikrin değişir

Çınareh
Aday Memur
03 Kasım 2024 13:08
yeni yasadan olumlu bişey çıkacağını sanmıyorum bu İstanbul'da ömrümün yarısı gidecek gibi duruyor çıkmak imkansız
Gebeskaplumbagaa, Dün
yeni yasayı bekle bence. belki fikrin değişir

Toros101
Şef
03 Kasım 2024 21:51

Haysiyetli bir iş bulunduğunda, haysiyetli bir yaşamı idare edecek bir gelir bulunduğunda bir dakika durulması uygun değil günah valla, memlekette düzenli bir gelir kafi, siniri stresi hiç olmaz bu bile yeter

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