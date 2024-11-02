İstifa durumunda ödenecek tazminat miktarını hesaplama

Selamun Aleyküm mutemet olan kişiye sorabilirsin. Ben mesela 8500 TL ye imza attım meslekte 6. yıl bitiyor 7. yıla giriyorum bugün istifayı bassam 1 lira dahi ödeme yapmadan giderim yani polis okulundayken imza attığın miktar meslekte kaldığın yıl kadar düşme olur.

Selamun Aleyküm mutemet olan kişiye sorabilirsin. Ben mesela 8500 TL ye imza attım meslekte 6. yıl bitiyor 7. yıla giriyorum bugün istifayı bassam 1 lira dahi ödeme yapmadan giderim yani polis okulundayken imza attığın miktar meslekte kaldığın yıl kadar düşme olur.