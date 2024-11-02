Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


02 Kasım 2024 16:50
istifa tazminatı
istifa edince ödeyecegimiz tazminat nasıl hesaplanıyor şuan istifa etsem ne kadar yazminat öderim nasıl ögrenirim

memuraday-y
Şef
02 Kasım 2024 18:19

Sebebi özel değilse neden istifa ettiğinizi merak ettim hocam ?

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıİçişleri Bakanlığı torba yasa Özelde çalışılan sürenin birleştirilmesiPolis maaşı revize edilmelidirKredi yapılandırma2024 Eylül dönemi mazeret ataması1997 yılında nüfus sayımında görev alanlarGazi- şehit yakını şark muafiyetiEmniyet iade olanlar bilgi paylaşımı

Sözlük

Kız kankasını,bir erkek uğruna harcayan kızlar 6 sessizce izlemek 1 ahkaf 1 Cümle sonuna noktaya yerine argo kısaltma yazanlar 1 Uykunun açılması için son ses hareketli müzik dinlemek 1 israil 1 celvet 1 vergi yüzsüzleri listesi 2 Yapay zekayla dertleşen insanlar 1 uzatmalı sevgili 1

Son Haberler

Katil İsrail Beyrut'un Dahiye bölgesinde bir apartmanı vurdu: 11 ölüŞişli'de 6 yaşındaki kız çocuğunun katil zanlısı tutuklandıFenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Jose Mourinho açıklamasıAK Parti il kongreleri 8 Kasım'da başlayacakBolu'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı

Editörün Seçimi

Ekim ayı enflasyon tahminlerinizi alalım?Merkez bankası başkanından asgari ücret açıklamasıMaaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni Söyle