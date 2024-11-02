Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


02 Kasım 2024 17:28
dilim belirtir rapor hakkında sorular
Merhaba arkadaşlar agır uyku apne tanısı aldım özel bir hastaneden. Akabinde dilim belirtir rapor almak için hastaneye sevk istedim ve ilimizde hastanede uyku testi yapılmadıgı için en yakın ilde işlemlerin devam etmesi kararı verildi. İl dışına gidip gelirken harcırah alınıyormu yol izni vs gibi konular nasıl oluyor? Birde sadece gögüs hastalıklarından rapor alacak sekilde yazı yazıldı ve sadece o bölüme gidicem bu sıkıntı olurmu sizce? dilim beliritir raporda tüm doktorları gezmem gerekmiyormu? Bilen arkadaşlardan yardımcı olursa teşekkür ederim

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