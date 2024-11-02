Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


02 Kasım 2024 17:41
vakıfbank mevcut kredimi ertelenebilir miyim
vakıfbankta kredim var aylık ödemesi biraz fazla ama hiç gecikmeye girmedi şuan başvuru yapıp erteleyebiliyor muyum

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