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Editörler : Lanet


02 Kasım 2024 18:19
Piano Albümüm

Merhaba, 12 şarkıdan oluşan piano albümüm yayında. Dinlerseniz ve listelerinize alırsanız çok sevinirim. Keyifli Dinlemeler. https://open.spotify.com/album/5BpG4YtgY7R0ivbpwERVfy?si=l6vtd_K7SCWBi18KeTN_kg

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