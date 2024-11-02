Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


02 Kasım 2024 18:40
Psikiyatri Muayene Tanısı

Arkadaşlar geçmişte uzman erbaş olur raporu almak için psikiyatriye gitmiştim ve e nabızıma baktığımda doktor psikiyatri muayene tanısı olarak yazmış ilaç yok hastalık tanısı yok sadece 566 soruluk kişilik testi yazıyor tsk alımlarında sorun olur mu?


Sansasyonell
Aday Memur
02 Kasım 2024 19:05

MMPI o sorun olmaz

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