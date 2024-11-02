Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


02 Kasım 2024 18:44
2024-2 İstifa sonrası açıktan atamayı bekleyenler
2024-2 istifa sonrası açıktan atama kurasının en kısa sürede yayınlanmasını istiyoruz. 300-400 civarında sağlık personeli arkadaşlarımız görevlerine dönmek için bekliyor.

karaaydem
Aday Memur
02 Kasım 2024 20:47

Evet bu konuda bekleyenlerden birileri de biziz.


ckmk05
Aday Memur
02 Kasım 2024 20:48
tlgm grubunda varmısınız ? yoksanız özelden yazabilirsiniz
karaaydem, 28 dk. önce

Evet bu konuda bekleyenlerden birileri de biziz.


paramediksamet
02 Kasım 2024 20:55
en kısa zamanda yayınlanmasını bekliyoruz
Toplam 3 mesaj

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