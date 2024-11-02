Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


02 Kasım 2024 18:45
khk ile ilgili ankara 15. bolge idare mahkemesinde dosyasi bulunanlar

Arkadaşlar özellikle 15. Bim'de dosyası bulunup karar bekleyenler ve kararı açıklanmış olanların bilgi paylaşımında bulunması için bu konu başlığını açtım.

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