KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


02 Kasım 2024 19:29
ÖABT sınavı kaldırılacak mı?

Arkadaşlar ÖABT sınavının kaldırılacağına dair duyumlar ne kadar doğru?

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Öğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?

Sözlük

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