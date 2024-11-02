Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


02 Kasım 2024 21:01
İşaret parmağı kopması

Mrb bilmediğim için soruyorum sağ el işaret parmağimin yarısı yok bu vaziyette askerlik görevimi yapabilir miyim abilerim komutanların

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