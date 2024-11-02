Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


02 Kasım 2024 21:27
Türkiye Yüzyılı Maarif modeli program izleme değerlendirme görevlisi
görevlendirme yapılan kimse var mı

Çok Yazılan Konular

10 kasımda okuldayızÖğretmenlik Tavsiyeİl içi resen atamalar geliyor!!!Pazar günü yapılan veli toplantısıOrtaöğretimde öğretmene hakaretNorm fazlası resen atamaUzman ve başöğretmenlik te askerlik süresinin sayilmamasiOkulun nöbetci müdür yardımcısı öğlen arası hangi hakla ayrılabiliyor?İzmir norm fazlasıOkul müdürü ve diğer idareciler aldığım cezayı görebilir mi

Sözlük

Cebelitarık boğazı 1 merhamet 1 Çoğu Erkeğin hayalindeki kadın modeli 3 manevi tazminat 1 Kadın dili ve edebiyatı 6 Her gördüğü kadını,aynı sanan erkekler 5 erkek çocuğu olmayan aileler 1 Bazı Erkeklerin parayı çok sevmesi 18 tecerrüt 1 Emperyal güç 1

Son Haberler

İletişim Başkanı: Bunlar insanlık suçudur, suçlu da İsrail'dirGüney Marmara'da bazı feribot seferleri iptal edildiNihat Zeybekci: Göreceksiniz neler dökülecek oradanMansur Yavaş: Yörüngeyi şaşıran ben değilim!Mustafa Varank kaza geçirdi

Editörün Seçimi

Ekim ayı enflasyon tahminlerinizi alalım?Merkez bankası başkanından asgari ücret açıklamasıMaaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni Söyle