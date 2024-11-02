KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


02 Kasım 2024 22:50
2025 akademi 1 eylülde mi ?

Arkadaşlar merhaba. 2025 KPSS puanı açıklandıktan hemen sonra mı akademi başlayacak yoksa yine 1 sene bekleme olacak mı? bilgisi olan var mı?

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Öğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?

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