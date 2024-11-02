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Editörler : oto-danisman-expert


02 Kasım 2024 22:57
Online periyodik bakım ürünleri

Arkadaşlar merhaba 2016 1.4 TDI Polo aracım için yağ ve filtrelerini kendim almayı düşünüyorum bir kaç site buldum ama güvenilirliklerinden emin değilim bu konuda tecrübeleri olan varsa yazarsa sevinirim


Rikk
Aday Memur
02 Kasım 2024 23:01

Ayrıca arkadaşlar aracımın arka fren disk ve balatasını değişicem ikisinide bosch marka olarak düşündüm çok yüksek fiyat vermek istemiyorum tecrübesi olan yazabilir mi

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Online periyodik bakım ürünleri

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