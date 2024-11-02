Haklar devredermi

Halen kadrolu olarak bir kamu kurumunda 11 yıllık memur olarak çalışmaktayım sözleşmeli olarak başka bir kamu kurumuna atanırsam önceki memuriyetimde ki derece kademe haklarımı ne zaman saydırabilirim.

Halen kadrolu olarak bir kamu kurumunda 11 yıllık memur olarak çalışmaktayım sözleşmeli olarak başka bir kamu kurumuna atanırsam önceki memuriyetimde ki derece kademe haklarımı ne zaman saydırabilirim.