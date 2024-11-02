Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


02 Kasım 2024 23:05
Haklar devredermi
Halen kadrolu olarak bir kamu kurumunda 11 yıllık memur olarak çalışmaktayım sözleşmeli olarak başka bir kamu kurumuna atanırsam önceki memuriyetimde ki derece kademe haklarımı ne zaman saydırabilirim.

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