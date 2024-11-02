iş verenlerle iş arayanlar arasında uzlaşı mümkündür. iş arayan işini kariyerinden mezuniyetinde mi yoksa hobilerinden mi seçmelidir?

hobilerinden seçmesi için ona göre iş aramalıdır. üstelik ücreti dolgun olmalıdır. ki iş yapabilsin. şehre göre de seçenler vardır. asıl mesele ise mezuniyete göre seçmektir. mezunsa alanından devam etmelidir. onu ise notlarının en yüksek olanından veya en fazla anladığı alandan seçmelidir. tecrübe ise aileden düşünebilir. aileli bir hayatı var ise anne baba yaşça büyük kardeşler en çok vakit geçirdiği isimler önemlidir. mesleğini yakınına göre seçen çok insan vardır. genelde ticaret insanıdır. mezuniyetlerdeki konunun detayı kendisidir. istekli olması ise yine kendisine bağlıdır. en çok neyi merak ediyor. neye algısı var. kişilik karakteri ile olgunluğu ve dik duruşu esastır. yeni mesleklerden yazılım firmaları üst düzey arıyor. bizim insanımız bilmek yeterli diyor. doğru değildir. ücreti artırmanın yolu uzmanlıktır. uzman değilse hobilerden aramalıdır. sayısal eşit ağırlık sözel gibi alanlardan mezunsa ona göre aramalıdır. işveren ise en son mezuniyete ve uzman arıyorsa tecrübeye gitmelidir. bazı mesleklerde bir ay bazılarında ise on yıl yeterlidir. işsizlik ne düzeyde ona göre iş aramalıdır. para mı ev mi araba mı kariyer mi hobi mi ? arayışını ona göre düzenlemelidir. bu sebeple yaşantısını değiştirir mi?