Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


02 Kasım 2024 23:16
hibeyle yürütülen ab projesine sözleşmeli personelin çalıştırılması

hibeyle yürütülen ab projesine sözleşmeli personelin çalıştırılması

Herkese merhaba sözleşmeli şoför olarak 2 senedir çalışmaktayım ilgili kurumdaki amirler baskı ile beni aynı kurum içinde yer verilen avrupa birliği projesinde şoförlük yaptırmak istiyorlar bunun için usuller ve şartlar nelerdir bilenler varmı kamu kurumu içinde yürütülen projeler hangi birime bağlı olarak geçiyor

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