Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


02 Kasım 2024 23:31
Muğla Köyceğiz Devlet Hastanesi

Arkadaşlar 20 yıllık sağlık çalışanıyım Sağlık memuruyum Köyceğiz Devlet hastenisi açarsa tayin düşünüyorum .Çalışan arkadaşlar bana özelden yazarsa sevinirim Köyceğiz güzel sağlık çalışanı olarak nasıl bilgi, teşekkürler. :)

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