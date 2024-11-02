Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


02 Kasım 2024 23:38
şoruşturma için atanan muhakkik aynı merkezde müdür yardımcısı olabilir mi

hakkımda tutanak tutuldu muhakkik atandı şoruşturma için atanan muhakkik aynı merkezde müdür yardımcısı olabilir mi?

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