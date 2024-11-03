Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


03 Kasım 2024 00:54
Hagb , Trafiği tehlikeye sokma suçu

Herkese merhaba . Sözleşmeli memurum 1.28 promil alkolden hakkımda trafiği tehlikeye atma suçundan dava açıldı henüz dava için aranmadım ama sicilim temiz olduğu için hagb alacağım gibi duruyor. mahkemeye çağırıldıktan sonra çalıştığım kurula yazım gider mi? giderse sözleşmeli olduğum için sorun yaşar mıyım.


memur2345
03 Kasım 2024 01:07

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