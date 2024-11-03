KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


03 Kasım 2024 03:07
Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası Hakkında

Arkadaşlar Hemba'dan alınan bilgisayar işletmenliği sertifikası

eğer ''Katılım Belgesi'' türünde ise geçerli olmuyormuş diye bir çok yorum okudum. Üniversite öğrenimim

esnasında ''BİLİŞİIM SİSTEMLERI VE TEKNOLOJİLERI'' dersini iki dönem boyunca

zorunlu olarak aldım.

Ösym Tercih kılavuzunda ''Madde 3.9. Öğrenimi sırasında

zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar dersi alan ve bu hususu resmi olarak belgeleyen

adaylar 6225: MEB Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikasına Sahip Olmak?

niteliğine sahip olarak değerlendirilecektir.'' ibaresi bulunuyor.

Soruma gelirsek Transkript belgesi atandıktan sonra mı atanılan kuruma verilecek yoksa bu belgeyi önceden bir yerlere yüklemek gerekiyor mu ? E devletten alınan transkript yeterli oluyor mu ?

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