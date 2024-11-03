Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


03 Kasım 2024 03:42
TMO ya mekatronikten memur alımı hk.

Arkadaşlar tmo mekatronikten memur alıyordu geçen senelerde, memur olarak yazıyor ama ne is yapar ve calışma saatleri hakkında bilgisi olan var mı?

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