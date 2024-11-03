Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


03 Kasım 2024 03:42
TMO ya mekatronikten memur alimi

Arkadaşlar tmo mekatronikten memur alıyordu geçen senelerde, memur olarak yazıyor ama ne is yapar ve calışma saatleri hakkında bilgisi olan var mı?

Çok Yazılan Konular

G.i.h şoför evrak dağıtır mıYHS kalkıyor Sağlık bakanlığı gih memuru il içi tayin

Sözlük

aşk acısı çeken yazarlar 1 vergi yüzsüzleri listesi 2 firuze 1 Her gördüğü kadını,aynı sanan erkekler 5 mhp 1 Kurtlar Sofrası 1 Pirağa Uzun 1 erkek çocuğu olmayan aileler 2 tecerrüt 1 Kız kankasını,bir erkek uğruna harcayan kızlar 5

Son Haberler

3 Kasım 2024 tarihli atama kararı yayımlandıHiçbir görev ve yetkisi olmayan 'daire başkanı' kadrosuna yapılan atama kamu zararıİletişim Başkanı: Bunlar insanlık suçudur, suçlu da İsrail'dirGüney Marmara'da bazı feribot seferleri iptal edildiNihat Zeybekci: Göreceksiniz neler dökülecek oradan

Editörün Seçimi

Ekim ayı enflasyon tahminlerinizi alalım?Merkez bankası başkanından asgari ücret açıklamasıMaaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni Söyle