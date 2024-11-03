Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


03 Kasım 2024 09:44
4a 4c hizmet birleştirme
arkadaşlar merhaba 22 nasıplı asb olarak görev yapmaktayım.2011 den 2021 e kadar yaklasik 2000 küsur 4A sigorta sürem var.Bu süre 4C olarak geçirdiğim süreyle birleştirilebiliyor mu? Emeklilik de avantajı var mı?

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