4a 4c hizmet birleştirme

arkadaşlar merhaba 22 nasıplı asb olarak görev yapmaktayım.2011 den 2021 e kadar yaklasik 2000 küsur 4A sigorta sürem var.Bu süre 4C olarak geçirdiğim süreyle birleştirilebiliyor mu? Emeklilik de avantajı var mı?

arkadaşlar merhaba 22 nasıplı asb olarak görev yapmaktayım.2011 den 2021 e kadar yaklasik 2000 küsur 4A sigorta sürem var.Bu süre 4C olarak geçirdiğim süreyle birleştirilebiliyor mu? Emeklilik de avantajı var mı?