Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Kasım 2024 10:03
Memur maaşı vs asgari ücret

Son 5 10 yılda en düşük memur maaşı ile asgari ücret arasındaki fark arttı mı yoksa aşağı yukarı aynı mı kaldı sizce


Mehmet gazanfer
Aday Memur
03 Kasım 2024 10:28

Aralık 2002-Temmuz 2021 Temel Gelirler ve Ekonomik Göstergeler &#61607;

&#61607;&#61607;&#61607;&#61607;&#61607;&#61607;&#61607;Ortalama memur aylığı artışı: %775

Ortalama kamu işçisi ücreti: %632

Ortalama işçi emekli aylığı: %842

Ortalama BAĞ-KUR emekli aylığı: %933

Ortalama Emekli Sandığı aylığı: %611

Gıda enflasyonu (2003: 100): %775

Net asgari ücret: %1433

Kişi başına Gayri Safi Yurt İçi Hasıla %1436


Thalesemre
Genel Müdür
03 Kasım 2024 10:36

Bu başlıkları çok gereksiz görüyorum. Biz memur olarak başkasının gelirine değil kendi refah seviyemize odaklanmalıyız. Devlet bana refah içinde yaşayacağım bir maaş verdikten sonra başkası ne maaş alıyor beni çok da ilgilendirmez. Ayrıca türkiyedeki tüm çalışanların yüzde 40 civarı maalesef asgari ücretle çalışıyor. Ne yazık ki bizde asgari ücret artık temel maaş konumuna gelmiş.

Ayrıca gelen kulis bilgilerine göre asgari ücrete yüzde 25 30 bandında bir zam bekleniyor.


Mehmet gazanfer
Aday Memur
03 Kasım 2024 10:37

Görünüşte asgari ücret çoğu elden para alıyor ben hastanedeyken doktorları asgari ücretli gösterip elden para veriyorlardı

Thalesemre, 42 dk. önce

Bu başlıkları çok gereksiz görüyorum. Biz memur olarak başkasının gelirine değil kendi refah seviyemize odaklanmalıyız. Devlet bana refah içinde yaşayacağım bir maaş verdikten sonra başkası ne maaş alıyor beni çok da ilgilendirmez. Ayrıca türkiyedeki tüm çalışanların yüzde 40 civarı maalesef asgari ücretle çalışıyor. Ne yazık ki bizde asgari ücret artık temel maaş konumuna gelmiş.

Ayrıca gelen kulis bilgilerine göre asgari ücrete yüzde 25 30 bandında bir zam bekleniyor.


Thalesemre
Genel Müdür
03 Kasım 2024 10:41

Evet dediğiniz görünüşte asgari ücret olup daha yüksek maaş alanlar da var. Fakat görünüşte asgari ücret olup daha az maaş alanlar da var. Ben birçok yerde buna şahit oldum. Ayrıca şu saatten sonra kimse kariyerli birini asgari ücret üzerinden gösteremiyor.

Mehmet gazanfer, 41 dk. önce

Görünüşte asgari ücret çoğu elden para alıyor ben hastanedeyken doktorları asgari ücretli gösterip elden para veriyorlardı


Mehmet gazanfer
Aday Memur
03 Kasım 2024 10:52

Her ne kadar öyle olsada yıllara göre memur maaşınınalim gücünün diğer verilere gore azaldığı asikar

Thalesemre, 37 dk. önce

Evet dediğiniz görünüşte asgari ücret olup daha yüksek maaş alanlar da var. Fakat görünüşte asgari ücret olup daha az maaş alanlar da var. Ben birçok yerde buna şahit oldum. Ayrıca şu saatten sonra kimse kariyerli birini asgari ücret üzerinden gösteremiyor.

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