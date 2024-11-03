Memur maaşı vs asgari ücret

Bu başlıkları çok gereksiz görüyorum. Biz memur olarak başkasının gelirine değil kendi refah seviyemize odaklanmalıyız. Devlet bana refah içinde yaşayacağım bir maaş verdikten sonra başkası ne maaş alıyor beni çok da ilgilendirmez. Ayrıca türkiyedeki tüm çalışanların yüzde 40 civarı maalesef asgari ücretle çalışıyor. Ne yazık ki bizde asgari ücret artık temel maaş konumuna gelmiş.

Ayrıca gelen kulis bilgilerine göre asgari ücrete yüzde 25 30 bandında bir zam bekleniyor.