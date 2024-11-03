Sözleşmeli Öğretmenlik Sonrası Hİzmet Birleştirme

2012 yılında 2 yıllık mezunu olarak MEB de kadrolu VHKİ olarak çalışmaya başladım. Çalışırken açık öğretimden +2 yıl kamu yönetimi okuyarak 4 yıllık mezunu oldum. Ancak emsale takıldığımı söylediler ve 1 kademe alabildim. Yani üniversite eğitmimden 3 kademe alabildim.

2020 yılına kadar memur olarak çalışırken baştan BÖTE okudum ve atandım. Kadrolu memurluktan istifa edip sözleşmeli öğretmenliğe başladım. Memurluğu bıraktığımda 6/3 derece kademeye sahiptim. Sözleşmeli geçen 3 yılın sonunda kadroya geçip hizmet birleştirme yaptığımda daha önce 2+1 mezuniyetimin üzerine hizmet birleştirme yaptılar.

Benim sorum burada başlıyor :)

Ben sözleşmeli olarak eski kadrolu çalışmalarımın hiçbir hakkına sahip olmadan (maaş, ek ders, sosyal hak, disiplin vs.) 3 yıl çalıştıktan sonra. Hizmet birleştirme yaptığımda beni tekrar 1 kademe aşağıdan (2+1 yıl üniversite) başlatıyor. Önceki memuriyetimdeki çalışmalarımın, öğretmen olarak sahip olduğum 9/1 kademesinin üzerinde sayılması gerekmekez mi? Ben devlet memuru olmama rağmen iftifa edip baştan sözleşmeli öğretmen olarak başlamak zorundaydım. Sözleşmeli öğretmenlik, memuriyetten öğretmenliğe geçişe izin vermiyor ancak hizmet birleştirme esnasında önceki derece/kademe üzerinde devam etmeme zorluyor. Bu konudaki 1 yıllık kaybımı itiraz yoluyla giderebilmem mümkün mü?