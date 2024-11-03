Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


03 Kasım 2024 12:35
Aktif Tsk personeli halk eğitim merkezinde kurs açabilir mi ?

Tsk da aktif görev yapmakta iken halk eğitim merkezinde kurs açılabilir mi ? süreç ve konu ile ilgili bilgisi olanların yorumlarını bekliyorum.

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