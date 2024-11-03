Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


03 Kasım 2024 12:50
Türkiye Kart
Türkiye geneli ulaşımda kullanılacak Türkiye kart alan oldu mu? Kullandığımız ücretsiz kartları Türkiye kart ile değiştirme olacak mı? Konu ile ilgili bilgisi olan var mı?

Fırtına6655
Aday Memur
03 Kasım 2024 13:01
yyu
Toplam 1 mesaj

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