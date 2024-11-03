Türkiye geneli ulaşımda kullanılacak Türkiye kart alan oldu mu? Kullandığımız ücretsiz kartları Türkiye kart ile değiştirme olacak mı? Konu ile ilgili bilgisi olan var mı?

Türkiye geneli ulaşımda kullanılacak Türkiye kart alan oldu mu? Kullandığımız ücretsiz kartları Türkiye kart ile değiştirme olacak mı? Konu ile ilgili bilgisi olan var mı?