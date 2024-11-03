Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


03 Kasım 2024 13:31
Pomem Sağlık
Herkese merhaba polis memuru abi ve ablalar. Bende romatizma hastalığı var. Polis okullarına girmeye engel midir bu durum? Bilen veya bu durumu yaşayan birileri aydınlatırsa çok sevinirim.

Çok Yazılan Konular

Danıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıİçişleri Bakanlığı torba yasa Polis maaşı revize edilmelidirEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerEmniyet iade olanlar bilgi paylaşımıÖzelde çalışılan sürenin birleştirilmesiİntiharPolsan'da yeni a/b tipi ortaklık2024 Eylül dönemi mazeret ataması1997 yılında nüfus sayımında görev alanlar

Sözlük

bütün erkekler aynıdır 5 Bazı Erkeklerin parayı çok sevmesi 16 çayı alıp kanepeye yanlamak 2 Virajı hızlı almak 1 Pirağa Uzun 1 Kurtlar Sofrası 1 vergi yüzsüzleri listesi 2 firuze 2 Karl Marks 1 Emperyal güç 1

Son Haberler

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı yapıldıBakan Göktaş'tan sosyal paylaşım sitesi temsilcilerine 'içerik' uyarısıSivas'ta arazide bebek cesedi bulunduİzmir'de bir polisin öldüğü olayla ilgili 4 tutuklamaSamsun'da dereye düşen araçtaki 1 kişi öldü

Editörün Seçimi

Ekim ayı enflasyon tahminlerinizi alalım?Merkez bankası başkanından asgari ücret açıklamasıMaaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni Söyle