Pomem Sağlık

Herkese merhaba polis memuru abi ve ablalar. Bende romatizma hastalığı var. Polis okullarına girmeye engel midir bu durum? Bilen veya bu durumu yaşayan birileri aydınlatırsa çok sevinirim.

Herkese merhaba polis memuru abi ve ablalar. Bende romatizma hastalığı var. Polis okullarına girmeye engel midir bu durum? Bilen veya bu durumu yaşayan birileri aydınlatırsa çok sevinirim.