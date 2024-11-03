KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


03 Kasım 2024 13:31
Pomem ve romatizma

Herkese merhaba polis memuru abi ve ablalar. Bende romatizma hastalığı var. Polis okullarına girmeye engel midir bu durum? Bilen veya bu durumu yaşayan birileri aydınlatırsa çok sevinirim.


Nöbetlerin efendisi
Aday Memur
03 Kasım 2024 14:57

Sağlık şartları yönetmeliğini oku inceleyebilirsin ortopedik vs hangi kategoriyse


Nöbetlerin efendisi
Aday Memur
03 Kasım 2024 14:58

A dilimi doşındakiler polis okuluna kabul edilmiyor hakkında hayırlısı olsun dostum


asfdyn
Aday Memur
03 Kasım 2024 17:10
Teşekkürler hocam. A diliminde tanı belirtilmemiş ama doktora bırakmış sanırım.
Toplam 3 mesaj

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