Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


03 Kasım 2024 13:34
ikinci universite okuyan öğretmenler
Ozel egitim ogretmenligi okumayı düşünüyorum 3.siniftan başlayacağım. sizce ikinci uni ogretmenlik yaparken bitirilebilir mi 3 gün dersim oluyor

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