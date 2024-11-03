Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


03 Kasım 2024 13:37
İl içi ve il dışı atamalar aynı tarihlerde olması

İl içi ve il dışı atamalar tam tarihini hatırlamıyorum ancak aynı anda yapılmıştı ancak sonrasında bu uygulama tekrarlanmadı. İkinci il içi il dışı atamalar geçen yıl açılmasaydı mağduriyet daha fazla olacaktı ama eğer en baştan atamalar il içi il dışı ayrımı olmadan aynı anda yapılsaydı ikinciye gerek kalmayacaktı diye düşünüyorum.

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