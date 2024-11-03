Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


03 Kasım 2024 14:01
mersinde kiralik ev

Abilerim kardeşlerim Diyarbakır da görev yapıyorum polis memuruyum babamın Mersin'de memura uygun konumu merkezi evi kiralıktır ( 3+1 185 METREKARE DOĞALGAZLI ARA KAT 3. KAT SİTE İCERİSİNDE OTOPARKLİ ) yardımcı olurum bana ulaşmanız yeterlidir

0552 940 89 26

Çok Yazılan Konular

10 kasımda okuldayızOrtaöğretimde öğretmene hakaretÖğretmenlik TavsiyeNorm fazlası resen atamaİl içi resen atamalar geliyor!!!İzmir norm fazlasıPazar günü yapılan veli toplantısıUzman ve başöğretmenlik te askerlik süresinin sayilmamasiOkul müdürü ve diğer idareciler aldığım cezayı görebilir miDoğum parası alan var mı?

Sözlük

Çocuk bezini değiştiren adam 2 sessizlik 1 sessizce izlemek 1 vergi yüzsüzleri listesi 2 erkek çocuğu olmayan aileler 2 Karl Marks 1 firuze 2 Ula hamsi tuttum seni seni gidi seni seni 1 Bazı Erkeklerin parayı çok sevmesi 16 milo venüsü 1

Son Haberler

Eskişehir'den ihracat rekoru :147 milyon dolarla zirvede2024-YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandıTürkiye'nin yüksek teknoloji ürün ihracatı 10 milyar dolara yaklaştıAnkara'da otobanda ters yöne seyreden aracın neden olduğu kazada 3 kişi öldü

Editörün Seçimi

Ekim ayı enflasyon tahminlerinizi alalım?Merkez bankası başkanından asgari ücret açıklamasıMaaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni Söyle