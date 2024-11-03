Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


03 Kasım 2024 14:01
mersinde kiralik ev

Abilerim kardeşlerim Diyarbakır da görev yapıyorum polis memuruyum babamın Mersin'de memura uygun konumu merkezi evi kiralıktır ( 3+1 185 METREKARE DOĞALGAZLI ARA KAT 3. KAT SİTE İCERİSİNDE OTOPARKLİ ) yardımcı olurum bana ulaşmanız yeterlidir

0552 940 89 26

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