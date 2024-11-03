Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


03 Kasım 2024 14:46
Sözleşmeli memurken hagb aldım

Herkese merhaba . Sözleşmeli memurum 1.28 promil alkolden hakkımda trafik güvenliğini tehlikeye atma suçundan dava açıldı henüz dava için aranmadım ama sicilim temiz olduğu için hagb alacağım gibi duruyor. mahkemeye çağırıldıktan sonra çalıştığım kuruma yazım gider mi? giderse sözleşmeli olduğum için sorun yaşar mıyım.

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