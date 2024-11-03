KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


03 Kasım 2024 15:58
bilgisayar teknikeri ve tapu memurluğu

Merhaba, önlisans sınavından 89 a yakın puan aldım. Tapuda 8. ve bilgisayar programcılığında 152. sıradayım. İki tane sorum olacak. Cevaplayanlara teşekkürler.

1) Tapu veya bilgisayar programcılığından hangisi daha iyidir. ? İş yoğunluğu - maaş bakımından hangisi mantıklı ?

2) Bu puanla garanti diyebilir miyiz ?

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